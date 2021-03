M5S: Buffagni, 'Conte grande leader, occasione da non perdere averlo con noi'

02 marzo 2021 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Conte ha dimostrato nei fatti di essere un grande leader, ma il segreto del successo è essere uniti. L'Inter non vinceva solo con Ronaldo, ma lo ha fatto quando ha avuto la squadra forte che fa la differenza. In questa fase c'è una larga condivisione dell'indirizzo dato da Grillo. Non possiamo perdere l'occasione di avere con noi Conte, che avevamo scelto e votato. Ho sempre detto a Giuseppe di entrare in squadra con noi. Non esserci, forse, lo ha indebolito durante il suo governo". Lo afferma l'ex ministro dello Sviluppo Stefano Buffagni, esponente M5S, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.