Lombardia: Regione, boom di richieste per incentivi auto elettriche

Milano, 2 mar. (Adnkronos) - Boom di richieste per gli incentivi auto elettriche. Alle 12 di oggi sono già state prenotate tutte le risorse del bando, pari a 16,2 milioni di euro, esaurendo così la dotazione a disposizione. Sono ancora disponibili invece le risorse del bando per l'acquisto di motoveicoli e ciclomotori non inquinanti. Ne dà notizia l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo. "Un successo al di là delle aspettative - commenta Cattaneo - e non pensavamo che le risorse si esaurissero in così poco tempo. Evidentemente il bando ha intercettato un bisogno reale dei cittadini".

Oltre la metà dei contributi richiesti è per auto a emissioni zero. Le prenotazioni tramite i venditori/concessionari sono state 3.209: 1.081 per auto a zero emissioni con radiazione di un veicolo più inquinante; 704 prenotazioni per auto ibride; 606 per auto a zero emissioni senza radiazione di un veicolo; 493 per veicoli a benzina; 191 per veicoli a metano/gpl e 54 per auto diesel.