Kaspersky VPN Secure Connection è ora disponibile su Mac con Apple Silicon

(Milano, 2 marzo 2021) - Kaspersky ha aggiornato la prima delle sue soluzioni di sicurezza, VPN Secure Connection, perché funzioni nativamente anche sui Mac con processori M1.

L'aumento del numero di dipendenti che lavorano da remoto ha fatto sì che crescesse in maniera significativa anche

Il system on a chip (SoC) M1 di Apple, offre agli utenti Mac efficienza e prestazioni ottimizzate. Inoltre, con l'ultimo aggiornamento di Kaspersky VPN Secure Connection, gli utenti dei nuovi MacBook Air, MacBook Pro da 13 pollici e Mac mini, tutti dotati di M1, avranno la possibilità di trasferire i propri dati ad una

"Sia che ci si connetta a una rete wireless pubblica, o che si faccia shopping online e si comunichi sui social media, è di fondamentale importanza tenere al sicuro le informazioni private e le credenziali di pagamento. Tenendo conto delle esigenze degli utenti, i nostri sviluppatori hanno iniziato il processo di adattamento dei prodotti Kaspersky per la nuova tecnologia M1 subito dopo l'evento Apple Worldwide Developers Conference (WWDC), con l'aiuto del Silicon Developer Transition Kit (DTK) di Apple. Abbiamo concentrato i nostri sforzi per rendere questa transizione più completa e veloce possibile, in modo che i nostri utenti potessero essere tra i primi ad usufruire di prestazioni eccellenti, anche in termini di efficienza e di consumo energetico, durante l'utilizzo di Kaspersky VPN Secure Connection", ha commentato Andrey Rubin, Head of Mac Product Development di Kaspersky.

La soluzione aggiornata funziona sui Mac sia con processore M1 che Intel.

