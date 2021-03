F1: Hamilton, 'concentrato per continuare a vincere'

02 marzo 2021 a

Roma, 2 mar. - (Adnkronos) - "E' bello tornare qui alla factory, sono impaziente di ripartire. E' elettrizzante vedere la macchina e non vedo l'ora di scendere in pista. Ho avuto la fortuna di guidare super macchine, sono in questo circus dal 2007, ho visto tante cose e ho tanta esperienza ora. Voglio rimanere concentrato per continuare a vincere". Lo dice Lewis Hamilton nel giorno della presentazione della MercedesW12 con la quale partirà all'assalto dell'ottavo titolo mondiale.

Il 36enne di Stevenage si appresta a cominciare la nona stagione con la Mercedes. "Sono orgoglioso, la scuderia mi ha sempre supportato, anche prima del mio arrivo. La macchina è cresciuta insieme a me, sono felice di essere parte della storia e sono grato di quanto fatto". Infine un cenno al contratto, il cui rinnovo annuale è stato al centro di molti rumors nelle ultime settimane: "Mercedes mi ha consentito di raggiungere tutto quanto mi ero preposto nella vita, ma non volevo andare troppo in là nel tempo: per questo ho firmato un contratto annuale. La mia priorità è vincere l'ottavo titolo, ma voglio spingere anche su altro come diversità e inclusione, come fatto lo scorso anno".