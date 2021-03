Covid: in Toscana effettuate complessivamente 303.087 vaccinazioni

02 marzo 2021 a

a

a

Firenze, 2 mar. - (Adnkronos) - Alle 12.00 di oggi in Toscana sono state effettuate complessivamente 303.087 vaccinazioni, 4.476 in più rispetto a ieri (+1,5%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l'intera giornata. La Toscana è la 5° regione per percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate (il 76,9% delle 394.340 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 8.142 per 100mila abitanti (media italiana: 7.360 per 100mila). Lo rende noto l'ufficio stampa della Giunta regionale.