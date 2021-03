02 marzo 2021 a

a

a

Palermo, 2 mar. (Adnkronos) - Sono 566 i nuovi casi di Covid 19 registrati oggi in Sicilia. Quattordici i morti e 1.004 le persone dimesse o guarite. In totale nell'isola attualmente di registrano 25.729 positivi - 452 in meno rispetto a ieri -e di questi 726 sono ricoverati in regime ordinario, 123 in terapia intensiva e 24.880 in isolamento domiciliare.