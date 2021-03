Coronavirus Basilicata, oggi 149 nuovi casi e un morto: il bollettino

02 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Sono 149 i nuovi contagi da Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri è stato registrato un morto che era residente a Sant'Arcangelo. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.776 tamponi nella Regione. I guariti o negativizzati sono 54, a cui si aggiungono due persone residenti in Campania in isolamento a Policoro e a Vietri di Potenza. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi sono Potenza con 43 nuovi contagi, Matera con 20, Montescaglioso con 10 e Satriano di Lucania con 9. I lucani attualmente positivi salgono a 3.968 , di cui 3.867 in isolamento domiciliare, mentre sono 11.096 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 363 quelle morte.

Stabile il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva che sono nove. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati fatti 242.627 tamponi molecolari.