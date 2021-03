Calcio: Torino, tutti negativi in ultimo giro tamponi ma squadra non parte per Roma

02 marzo 2021 a

a

a

Roma, 2 mar. - (Adnkronos) - Hanno dato tutti esito negativo i tamponi effettuati ieri pomeriggio dal gruppo squadra del Torino. Restano quindi 10 i positivi al Covid, tra cui 8 calciatori. La squadra granata non partirà però per Roma seguendo le disposizioni della Asl di Torino che ha imposto l'isolamento domiciliare al gruppo squadra fino a stasera. È atteso adesso il via libera per far tornare la squadra ad allenarsi regolarmente per poter preparare la sfida contro il Crotone del prossimo fine settimana.