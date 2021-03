Calcio: Ibrahimovic, 'speriamo che Mihajlovic non sappia cantare, così siamo pari'

02 marzo 2021 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Canterò 'Io vagabondo' con Sinisa, speriamo che Mihajlovic non sappia cantare, così stiamo allo stesso livello". Così Zlatan Ibrahimovic scherza sulla sua performance a Sanremo dove, nella serata di giovedì, sarà affiancato dall'amico e allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, e i due canteranno il successo dei Nomadi.

Sulla passione dei due conduttori, Amadeus e Fiorello, per l'Inter, aggiunge: "Senza un milanista non c'è un derby. So che sono interisti, lo ripetono ogni cinque minuti e ripetono che sono primi in classifica. I primi sei mesi però, non ho sentito niente", dice l'attaccante riferendosi al Milan che ha dominato la classifica per i primi mesi del campionato.