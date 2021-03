02 marzo 2021 a

Roma, 2 mar (Adnkronos) - "Non ho letto file, ma fossi in lui una riflessione ce la farei. Non ho informazioni sufficienti, però il tema mi sembra rilevante. Da non sottovalutare". Lo ha detto Andrea Marcucci, a Un giorno da pecora, alla domanda se Matteo Renzi debba dimettersi dalla fondazione saudita per la quale ha tenuto alcune conferenze.