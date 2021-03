Trieste: poliziotti uccisi, Meran non va in udienza, rinvio al 29/3

01 marzo 2021 a

Milano, 1 mar.(Adnkronos) - - E' stata rinviata al prossimo 29 marzo prossimo l'udienza di incidente probatorio in cui si discuteranno gli esiti della perizia psichiatrica su Alejandro Augusto Stephan Meran, arrestato per l'omicidio degli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta avvenuto negli uffici della questura a Trieste il 4 ottobre 2019. "L'udienza è stata aggiornata per verificare le condizioni di salute di Meran", spiega Alice Bevilacqua che, insieme al padre Paolo, difende l'imputato. (segue)