Sicilia: Consorzio Biogas, 'agricoltura pronta a contribuire a transizione green trasporti' (2)

(Adnkronos) - Nella ricetta di alimentazione dell'impianto c'è il racconto del territorio siciliano: dal pastazzo di agrumi, alla sansa delle olive disoleata. L'iniziativa inoltre concretizza il modello Biogasfattobene® in area mediterranea e permette di coinvolgere molti partner, dal costruttore del digestore, a quelli tecnologici scelti per l'upgrading e la liquefazione - tutti soci Cib - al trasportatore, con cui l'azienda ha stretto accordi per la fornitura di bio-Gnl.

“Un plauso al Governatore Musumeci e all'Assessore Falcone per aver promosso l'introduzione di questa importante misura di promozione all'uso dei biocarburanti. Auspichiamo che il modello siciliano venga presto adottato anche dalle altre regioni”, conclude Gattoni. Il Cib – Consorzio Italiano Biogas è la prima aggregazione volontaria che riunisce oltre 760 aziende agricole produttrici di biogas e biometano da fonti rinnovabili e più di 200 società industriali fornitrici di impianti, tecnologie e servizi per la produzione di biogas e biometano, enti ed istituzioni che contribuiscono alla promozione della digestione anaerobica per il comparto agricolo. Il CIB è attivo sull'intera area nazionale e rappresenta tutta la filiera della produzione di biogas e biometano in agricoltura, con l'obiettivo di fornire informazioni ai Soci per migliorare la gestione del processo produttivo e orientare l'evoluzione del quadro normativo per favorire la diffusione del modello del Biogasfattobene® che contribuisce al contrasto della crisi climatica. Attualmente il CIB conta oltre 970 aziende associate e quasi 500 MW di capacità installata. www.consorziobiogas.it