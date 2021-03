Schneider Electric è di nuovo una delle World's Most Ethical Companies secondo Ethisphere® Institute

01 marzo 2021 a

(Stezzano BG 1 marzo 2021) - Stezzano (BG) 1 marzo 2021 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha di nuovo ricevuto da

Creata nel 2006, la lista annuale Most Ethical Company® comprende le aziende che hanno dimostrato una capacità di leadership etica esemplare nei rispettivi settori, elevando gli standard di comportamento perché è giusto, e perché è una strategia efficace di lungo termine. Bastandosi sullo strumento proprietario di Ethisphere proprietary Ethics Quotient®, il processo per valutare le aziende da inserire nella lista prevede oltre 200 domande su cultura aziendale, pratiche ambientali e sociali, etica, attività di compliance, governance, diversità, iniziative per sostenere una catena di valore forte. Nel 2021, 135 aziende provenienti da 22 paesi e 47 settori diversi hanno ricevuto il riconoscimento.

Il programma “Principles of Responsibility” di Schneider Electric è un programma su etica e compliance dinamico; i suoi contenuti, associati ad una cultura che promuove con forza la libertà di denunciare eventuali problemi, assicura che ogni questione possa essere efficacemente prevenuta, identificata rapidamente e affrontata.

Schneider ha da lungo tempo scelto per sé e per il suo ecosistema di partner elevati standard sociali, di governance ed etici. L'azienda ha recentemente reso pubblico il suo programma Sustainability Impact per il periodo 2015 – 2021 e vi ha incluso l'obiettivo di fare in modo che tutti i suoi dipendenti possano continuare a riportare comportamenti in conflitto con i Principi di Fiducia stabiliti con serenità, individuando come nuovo obiettivo fare in modo che il 100% dei propri fornitori strategici offrano un lavoro dignitoso ai dipendenti (in linea con la definizione di lavoro dignitoso formulata dall'ILO – International Labor Organization).

“Pur affrontando le difficili sfide del 2020 abbiamo visto aziende portarsi avanti – più di tutte le altre istituzioni – su un percorso volto a guadagnarsi la fiducia dei loro stakeholder attraverso la resilienza e l'impegno per etica e integrità” ha commentato il CEO di Ethisphere Timothy Erblich, “Le imprese che sono parte di World's Most Ethical Companies continuano a dimostrare un impegno indefesso per i valori più alti e lavorano per un impatto positivo sulle comunità in cui operano. Mi congratulo con tutta Schneider Electric per aver ottenuto questo riconoscimento”.

La lista completa World's Most Ethical Companies per il 2021

Chi è Schneider Electric

L'obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di sfruttare al meglio l'energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l'efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell'energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l'adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di valorizzazione delle persone.