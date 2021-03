Rugby: Consiglio Fir definisce principi per attività agonistica facoltativa

01 marzo 2021 a

Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - Il Consiglio Federale della Federugby (Fir), sentito il parere della Commissione Medica Federale presieduta dal Professor Vincenzo Ieracitano, ha preso atto di come l'evoluzione della pandemia da Covid-19 in Italia non consenta allo stato di pianificare la ripresa dell'attività agonistica nazionale così come originariamente prevista e dell'attività di propaganda per la Stagione 2020/2021.

Il Consiglio Federale ha condiviso al tempo stesso principi ed obiettivi per rendere possibile nei mesi a venire - compatibilmente con gli sviluppi della situazione sanitaria e delle disposizioni governative vigenti - un'attività agonistica facoltativa senza finalità di classifica e di libera partecipazione, flessibile e dal basso impatto economico per le società affiliate.

La partecipazione all'attività agonistica facoltativa, organizzata a livello regionale o interregionale con il supporto dei Comitati Regionali, sarà rivolta alle Società iscritte nella stagione attuale ai Campionati inseriti nella lista delle attività di preminente interesse nazionale pubblicata sul sito del Coni, vale a dire Serie A Maschile e Femminile, Serie B, Serie C Gironi 1 e 2, U18 e U16 Maschile e Femminile e prevedrà da parte di tutte le Società intenzionate a parteciparvi l'ottemperanza al protocollo ad oggi in vigore per la disputa del Campionato Italiano Peroni Top10, con l'obbligo di sottoporsi a tampone settimanale per tutti i membri del Gruppo Squadra individuato.