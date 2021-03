Rugby: Consiglio Fir definisce principi per attività agonistica facoltativa (2)

01 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Fir garantirà alle Società che opteranno per la partecipazione all'attività agonistica facoltativa un contributo per l'effettuazione dei tamponi Covid-19 necessari alla stessa per i mesi di aprile (allenamenti con contatto), maggio e giugno (attività agonistica facoltativa).

"L'evoluzione della pandemia nel nostro Paese ha reso necessario definire un'alternativa concreta alla regolare disputa della Stagione 2020/2021 -sottolinea Alfredo Gavazzi, presidente Fir-. E' con questa consapevolezza che abbiamo fissato principi che possano consentire alle nostre Società di mantenere attivo il proprio tessuto ed il legame coi propri tesserati, riportando giocatrici e giocatori sul campo per il piacere di giocare e di stare insieme. Abbiamo scelto di offrire al nostro movimento l'opportunità, per chi lo desideri, di poter tornare a competere, nel rispetto del protocollo Covid-19 già in essere per il massimo campionato maschile, e di farlo con costi limitati ed il sostegno attivo di Fir, senza l'obiettivo del risultato, per il solo divertimento di condividere in sicurezza con compagne, compagni, avversarie e avversari il campo da gioco”.