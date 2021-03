Recovery: Fico, 'prosegue lavoro Parlamento su Pnrr, relazione Camera a fine mese'

01 marzo 2021 a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Durante questa settimana il lavoro legislativo a Montecitorio sarà svolto solo nelle commissioni parlamentari, lo abbiamo deciso in Conferenza dei capigruppo nel principio dell'alternanza fra i lavori d'Aula e quelli di commissione che permette al Parlamento di operare in modo più ordinato ed efficiente. La commissione Bilancio sta proseguendo il lavoro per la relazione sul Piano nazionale di ripresa e resilienza: come previsto il Parlamento si esprimerà con un atto di indirizzo, a chiusura di un percorso non formale ma sostanziale sul Recovery Plan. La relazione è prevista nel calendario dei lavori della Camera per martedì 30 marzo". Lo ricorda in un post su Facebook il presidente Roberto Fico.