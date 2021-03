Real Estate: Jll punta su npl e digitale, arriva Bianchi

01 marzo 2021 a

a

a

Milano, 1 mar. (Adnkronos) - Jll Italia intende puntare sul mercato dei non performing loan e da EY chiama Riccardo Bianchi, che sarà il nuovo Head of Valuations Advisory Services dell'azienda di consulenza per il settore immobiliare. Bianchi si occuperà di consolidare il posizionamento di Jll in un mercato in forte crescita, puntando su Npl, digitale, tecnologia, data e sostenibilità, settori di sviluppo per il 2021.

Riccardo proviene da EY dove ha ricoperto il ruolo di Senior Manager nel team di Real Estate dello Strategy and Transaction, gestendo lo sviluppo del business, l'advisory e il supporto alle transazioni nell'ambito di operazioni societarie non ricorrenti e straordinarie. In precedenza, ha lavorato per Cushman & Wakefield come Senior Surveyor nel team di Valuation & Advisory. Prima di entrare in Cushman & Wakefield, ha ricoperto il ruolo di Investment Agency Analyst in Prelios, dove tra le altre attività si occupava dell'intermediazione di portafogli immobiliari e business plan.