Premio Strega: Michele Ainis e Teresa Ciabatti tra le 10 nuove proposte per la gara 2021

01 marzo 2021 a

a

a

Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - Michele Ainis (costituzionalista esordiente nella narrativa), Teresa Ciabatti e Anna Giurickovic Dato sono tra le dieci nuove proposte della giuria degli Amici della Domenica per il Premio Strega 2021. Pubblicate il 1 marzo sul sito www.premiostrega.it fanno salire così a 45 i titoli finora segnalati per la LXXV edizione. Il 22 marzo il comitato direttivo della Fondazione Bellonci, che gestisce il riconoscimento letterario, annuncerà la dozzina dei libri finalisti. Il 10 giugno verrà votata la cinquina e infine l'8 luglio sarà proclamato il vincitore. Gli Amici della domenica, come si chiamano i giurati del blasonato riconoscimento letterario, potranno inviare le proprie segnalazioni fino al prossimo 5 marzo.

Ecco il quinto gruppo di libri proposti: Michele Ainis con "Disordini" (La nave di Teseo) proposto da Sabino Cassese; Giulio Cavalli con "Nuovissimo testamento" (Fandango Libri), proposto da Filippo La Porta; Teresa Ciabatti con "Sembrava bellezza" (Mondadori) proposto da Sandro Veronesi; Alessandra Fagioli con "Scacco all'isola" (Robin Editore) proposto da Paolo Ferruzzi; Marco Albino Ferrari con "Mia sconosciuta" (Ponte alle Grazie) proposto da Paolo Cognetti; Anna Giurickovic Dato con "Il grande me" (Fazi) proposto da Angelo Guglielmi; Francesca Mannocchi con "Bianco è il colore del danno" (Einaudi) proposto da Renata Colorni; Elena Mearini con "I passi di mia madre" (Editore Morellini) proposto da Lia Levi; Simone Perotti con "I momenti buoni" (Mondadori) proposto da Paolo Mauri; Paolo Zardi con "Memorie di un dittatore" (Perrone) proposto da Paolo Di Paolo.