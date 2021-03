Pd: Zingaretti, 'vocazione maggioritaria a rischio nel 2018, isolati lì persa bussola'

01 marzo 2021 a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - In questi giorni sento "strane ricostruzioni che io non mi sento di condividere" come quella di dire "basta ad appaltare ad altri pezzi della nostra identità, noi siamo un partito a vocazione maggioritaria". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nella replica in Direzione.

"Allora con la stessa franchezza, io dico attenzione" perchè "il rischio di uccidere il partito a vocazione maggioritaria, il Pd lo ha corso il 4 marzo del 2018, quando il concetto di orgoglio è stato confuso con il settarismo, ci si è isolati e lì si è persa la bussola".