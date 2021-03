Pd: Verducci, 'si impedisce di presentare odg, altro che unità'

01 marzo 2021 a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "La presidente del Pd ha impedito a due donne componenti la direzione nazionale Pd di intervenire sull'ordine dei lavori per chiedere il motivo per cui un loro ordine del giorno, che chiede che la prossima vicesegretaria donna sia anche vicaria, è stato dichiarato inammissibile". Lo riferisce Francesco Verducci del Pd.

"Tutto questo in una Direzione che ha come oggetto l'affermazione della parità di genere. Se non fosse accaduto, non avrei mai creduto potesse accadere nel Pd. A proposito di gestione unitaria e rispetto del pluralismo".