Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Avevo presentato un odg per chiedere che la vicesegretaria fosse indicata come vicaria. Come da statuto articolo 9 comma 3. La presidenza ha detto che non era ammissibile. Ho chiesto di parlare per chiarire. Mi è stata tolta la parola. Bella questa gestione unitaria". Lo scrive Giuditta Pini del Pd su twitter.