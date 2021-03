Pd: Orlando, 'alleanze no alchimia astratta e politicistica'

01 marzo 2021 a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Rispetto al tema di collocarsi nei processi io penso che il tema delle alleanze non sia alchimia astratta e politicistica. Ma riguarda come ci si colloca davanti al tema delle crescenti diseguaglianze che stanno crescendo nella società. E in questo noi avremo modo di cimentarci con il tema dell'involuzione della nostra società". Lo ha detto Andrea Orlando nella Direzione del Pd.

"Una delle ferite più profonde che si sta manifestando nella società italiana è l'espulsione dal mercato del lavoro delle donne. Noi dovremmo rivendicare che nella riscrittura del Recovery abbiamo posto la questione e il Pd sì è battuto perchè ci fosse un investimento più consistente sul fronte delle infrastrutture sociali. Questi grazie anche al lavoro fatto con Cecilia D'Elia".