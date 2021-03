OSS. EUROBET: Fedez/Michielin favoriti a Sanremo

01 marzo 2021 a

a

a

(Roma, 1 marzo 2021) - Colapesce e Dimartino avanti per il Premio della Critica

Roma – Il 2 marzo si accenderanno le luci del Teatro Ariston per un'edizione decisamente anomala del Festival di Sanremo.

La 71esima edizione del Festival della Canzone italiana come è noto si svolgerà tra rigide misure di sicurezza dal punto di vista sanitario ed in assenza di pubblico in sala.

Per il secondo anno consecutivo a condurre la kermesse sarà il direttore artistico Amadeus ed il televoto giocherà un ruolo chiave nel definire il podio finale. Per questo assume particolare rilevanza l'analisi fatta dall'Osservatorio Eurobet (

Tra chi si è voluto cimentare con il podio esatto, i favori del pronostico vanno a Fedez/Michielin seguiti da Colapesce/Dimartino e Meta. Nei primi cinque posti dei podi esatti più giocati, per due volte al primo posto compaiono sia Fedez/Michielin che Colapesce/Di Martino mentre nel quinto caso a prevalere sarebbero i Maneskin.

La coppia Colapesce/Dimartino è invece di gran lunga la favorita per il Premio della Critica con il 48% seguita a grande distanza da Willie Peyote con il 31% e Max Gazzè e Tmb con il 9%. A riprova di quanto possano essere diversi i giudizi del pubblico e della critica i Maneskin, lanciati da X Factor, non registrano neanche un pronostico come vincenti del Premio Critica alla pari del rapper Fasma. Appena meglio Arisa, accreditata di un misero 1%.

Tra le Nuove promesse i maggiori consensi li riscuote Wrongonyou, lo pseudonimo di Marco Zitelli, musicista romano, che raccoglie ben il 52% delle scelte, distanziando Gaudiano, capace di conquistare il palco dell'Ariston con la delicatezza con cui ha raccontato la perdita del padre e la giovanissima artista napoletana Greta Zuccoli accreditati rispettivamente del 16% e del 14%.

Nota di colore, gli appassionati hanno voglia di essere sorpresi da Amadeus anche per quel che riguarda il look, il 44% infatti si aspetta che il direttore artistico al suo secondo anno di conduzione nella prima serata non sfoggi né papillon né cravatta.

Da notare che per chi è registrato al sito Eurobet.it il divertimento e la possibilità di sfidarsi con gli amici inizia ogni giorno in anticipo rispetto alla messa in onda del Festival. Da martedì a sabato, alle 1830, partirà l'Eurobet Quiz Sanremo, 10 domande a risposta multipla che permetteranno agli utenti di mettere alla prova la loro conoscenza sulle passate edizioni del Festival della Canzone.

Osservatorio Eurobet

L'Osservatorio Eurobet nasce in seno ad Eurobet con l'obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali avvenimenti sportivi e non solo.

Ufficio stampa MSL

Matteo Bertero – 06-68432590 -