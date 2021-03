Olimpiadi: patto fra Confcommercio e Milano Cortina 2026 per promozione Km0 (2)

01 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - “Il nostro Paese e le nostre imprese hanno bisogno di segnali di fiducia per ricominciare a costruire un futuro oltre la pandemia. La firma del protocollo per coinvolgere il sistema imprenditoriale di Lombardia e Veneto in vista delle Olimpiadi invernali 2026 va esattamente in questa direzione”, sottolinea Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio Lombardia. “Grazie a questo protocollo diamo vita ad una piattaforma che permetterà alle imprese dei territori di essere maggiormente informate e coinvolte nelle varie iniziative. L'accordo è strategico perché crea un filo diretto tra Fondazione e mondo imprenditoriale facilitando le occasioni di crescita e preparando le basi per una eredità che produrrà effettivi positivi anche dopo il 2026”.

Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto, spiega che "il Veneto delle piccole e medie imprese ha moltissimo da dare ai Giochi del 2026. A Cortina d'Ampezzo si sono appena conclusi i Mondiali di sci alpino, che nella situazione pandemica attuale sono diventati esempio di resilienza e voglia di ripartire. Ora è tempo di guardare già alle Olimpiadi e il nostro sistema si mette a disposizione con la sua esperienza e professionalità. Con questo protocollo d'intesa facciamo squadra affinché la Fondazione e le eccellenze venete stringano un patto di collaborazione che porterà un valore aggiunto nell'organizzazione dell'evento internazionale”.