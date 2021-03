Nuovo investitore di private equity a sostegno della strategia di crescita di Hawksford

01 marzo 2021 a

Hawksford, fornitore internazionale di servizi per aziende, privati e fondi, sta intraprendendo una nuova fase di crescita accelerata, dopo essersi assicurato un nuovo investitore di maggioranza.

ST. HELIER, Jersey, 1 marzo 2021 /PRNewswire/- - STAR Capital Partnership LLP (STAR), uno dei principali gestori di fondi europei, fornirà capitale di investimento per favorire la crescita accelerata dell'attività di Hawksford. Fusioni e acquisizioni saranno parte integrante della strategia di crescita di STAR e Hawksford, in particolare dove l'espansione geografica migliora l'offerta di servizi di alta qualità e orientati al cliente da parte della Società.

L'Amministratore delegato del gruppo Hawksford, Michel van Leeuwen, ha dichiarato:

"Questo accordo è un significativo voto di fiducia nella strategia, nel team dirigenziale, nel personale e nell'ambizione di Hawksford. Nonostante le sfide globali che definiscono il 2020 e il 2021, STAR ha identificato Hawksford come un'interessante opportunità di investimento grazie alle nostre partnership con clienti stabili e a lungo termine, ai solidi rendimenti aziendali e al potenziale di crescita globale. Sono stati individuati diversi obiettivi di acquisizione, motivo per cui la partnership con STAR rappresenta un entusiasmante passo avanti nell'evoluzione di successo di Hawksford. Siamo entusiasti di lavorare in partenariato per realizzare questa crescita."

STAR Capital è una società di private equity focalizzata sullo sviluppo di attività strategiche basate su asset in Europa occidentale.

Uniti Bhalla, Managing Partner di STAR, ha dichiarato:

"Siamo lieti di collaborare con il team dirigenziale di Hawksford, che continua a sviluppare la propria piattaforma e a cercare nuove opportunità di crescita. Riteniamo che Hawksford si abbini perfettamente alla strategia di investimento di STAR, con operazioni consolidate in sedi globali chiave, una base di clienti stabile e a lungo termine, e una piattaforma ideale per supportare la crescita a favore del valore."

L'accordo è stato negoziato dalla dirigenza con STAR Capital e l'investitore storico Dunedin, che manterrà una quota di minoranza nell'azienda. L'accordo è stato completato il 25 febbraio dopo aver ricevuto l'approvazione normativa in ciascuna delle giurisdizioni pertinenti in cui Hawksford opera. Hawksford sarà sostenuta dal gruppo Crescent Capital LP attraverso la sua strategia europea di prestiti speciali per il finanziamento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1444852/Hawksford_Michel_van_Leeuwen.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1444853/Hawksford_Logo.jpg