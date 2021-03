Milano: ubriaco in contromano su tangenziale Ovest, fermato da polizia

01 marzo 2021 a

a

a

Milano, 1 mar. (Adnkronos) - La polizia ha fermato e denunciato un uomo, sorpreso sabato sera mentre stava guidando ubriaco e in contromano sulla tangenziale Ovest di Milano. Gli agenti della stradale in servizio sulla tangenziale hanno visto il mezzo mentre stava percorrendo la terza corsia di marcia in contromano. La polizia ha attuato tutte le misure per evitare incidenti. Nel frattempo l'uomo aveva raggiunto lo svincolo di Lorenteggio, dove ha tentato di far perdere le sue tracce, ma è stato immediatamente bloccato da un equipaggio.

I poliziotti hanno bloccato e identificato l'uomo, un 39enne sudamericano residente in provincia di Milano, risultato con un tasso alcolemico nel sangue oltre quattro volte il limite massimo, in evidente stato confusionale. L'uomo è stato sanzionato sia amministrativamente che penalmente per guida in stato di ebbrezza, circolazione in contromano, con revoca immediata della patente e sequestro ai fini di confisca del veicolo condotto.