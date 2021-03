Milano: segnale gps inchioda due ladri d'auto, arrestati

01 marzo 2021 a

Milano, 1 mar. (Adnkronos) - Hanno rubato un'auto ma sono stati 'fregati' dal segnale gps e la polizia li ha bloccati. E' successo giovedì scorso, in viale Umbria. Sono finiti in manette un 49enne e un 40enne italiani per il reato di furto pluriaggravato in concorso. La segnalazione in questura è arrivata da una società che gestisce sistemi gps: c'era un'automobile appena rubata in movimento verso piazzale Lodi.

Gli agenti del Commissariato Monforte Vittoria si sono messi sulle tracce della vettura, rintracciandola in viale Umbria angolo piazzale Lodi. I poliziotti hanno imposto l'alt, e hanno proceduto al controllo dei due passeggeri a bordo. Alla guida c'era il 49enne, con numerosi precedenti e destinatario di un provvedimento di obbligo di soggiorno nel comune di Milano per due anni. Sul lato passeggero, il 40enne, anche lui con numerosi precedenti, sottoposto al regime di sorveglianza speciale.

Gli agenti di via Carlo Poma hanno proceduto alla perquisizione dei due uomini e dell'automobile. Nelle tasche, il 49enne, aveva con sé due chiavi utili all'apertura dell'automobile appena rubata. La perquisizione dell'abitacolo ha portato al sequestro di un jammer, strumento utilizzato per disturbare le frequenze radio/gps e aprire le auto già chiuse.