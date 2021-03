Migranti: Salvini, 'su 'Mare Jonio' andare in fondo, chiederò incontro a Draghi e Lamorgese'

01 marzo 2021 a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Ringrazio la procura di Ragusa, è giusto che si vada fino in fondo. Su questo tema chiederò un incontro urgente al Presidente del Consiglio e con il ministro dell'Interno. Nei primi due mesi di quest'anno ci sono stati 4.536 sbarchi, contro i 2.359 del 2020 e i 262 del 2019 con la Lega al governo". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a proposito dell'indagine sulla 'Mare Jonio', accusata di aver incassato soldi per far sbarcare immigrati in Italia.