Mercato dell'eCommerce: i trend del 2021

La pandemia innescata dal coronavirus ha, come noto, esteso in maniera significativa il

Un mercato polarizzato

Uno degli effetti della situazione di emergenza sanitaria sembra essere stato quello di favorire una polarizzazione del mercato. in altri termini, a risentire del cambiamento delle abitudini di acquisto (in positivo, ovviamente) sono stati i big del commercio elettronico: basti pensare che il fatturato di Amazon nel corso degli ultimi tre mesi è aumentato di quasi il 40%. Ma questo non vuol dire che i siti specializzati abbiano sofferto, anzi: a ben vedere, il concetto del negozio di prossimità si è spostato in Rete, come dimostrano i micro marketplace che racchiudono l'offerta di vari retailer in una piattaforma sola adottando un approccio glocal, cioè locale e globale al tempo stesso.

A chi rivolgersi per realizzare un eCommerce al passo con i tempi

Per costruire un ecommerce in linea con le esigenze del mercato è necessario affidarsi a professionisti del settore. Una delle più esperte agenzie di digital marketing del centro italia, che dal 1996 soddisfa questo tipo di esigenze, è Genesi.it. La

Il ruolo dei social network

Recentemente è anche emersa l'importanza del ruolo dei social network. Aziende mature dotate di un

Amazon Echo e gli altri assistenti vocali

Nel corso degli ultimi mesi le abitazioni degli italiani hanno iniziato ad accogliere un numero sempre più elevato di assistenti vocali: il più noto forse è Amazon Echo, ma ci sono anche Huawei Sound e My Smart Speaker di Xiaomi, senza dimenticare Nest e Google Home. Essi vengono adoperati in modo particolare per ricercare articoli e per confrontarli, oltre che per verificare i prezzi dei vari prodotti. Anche per questo motivo, molti esperti avevano preconizzato già per lo scorso anno un boom del cosiddetto voice commerce. In realtà ciò non si è verificato, ma non è detto che la situazione non possa cambiare nei mesi a venire: è probabile che gli utenti abbiano bisogno di ancora un po' di tempo per prendere familiarità con le nuove tecnologie, mentre andrà aumentando il livello di complessità delle funzioni impiegate.

Fare shopping con gli assistenti vocali

Anche gli assistenti vocali possono essere considerati un percorso privilegiato per gli acquisti di impulso, dal momento che hanno la capacità di assicurare una notevole fluidità in termini di customer experience. Un esempio pratico? Un utente domanda all'assistente vocale di leggergli una ricetta, e al tempo stesso può chiedergli di comprare gli ingredienti che servono per la sua preparazione.

Una personalizzazione sempre più accentuata

Il segreto per il successo di un ecommerce consiste nella capacità di mettere a disposizione del cliente ciò di cui ha bisogno ancora prima che egli avverta l'esigenza di comprarlo. Le offerte personalizzate sono la chiave di volta da questo punto di vista. Le tecnologie di machine learning e di intelligenza artificiale permettono di sviluppare esperienze di acquisto sempre più memorabili e intime, in grado di adattarsi alle esigenze del consumatore in maniera fluida. Così si realizza l'obiettivo di aumentare le conversioni, mentre l'efficacia della fidelizzazione aumenta.

La realtà aumentata

Nel novero delle tecnologie che sono in procinto di favorire una crescita ulteriore degli e-commerce va menzionata la realtà aumentata, che secondo gli analisti acquisirà una maggiore importanza dal punto di vista della customer experience. Le applicazioni di realtà aumentata, dunque, possono far parte delle tendenze più importanti di quest'anno per il commercio elettroniche, dal momento che consentono di utilizzare il proprio telefono per comprare un prodotto nel contesto di un ambiente virtuale. Gli esempi sono tanti: Ikea, in particolare, ha sviluppato un'app che permette di visualizzare i complementi di arredo e i mobili negli ambienti di casa, e grazie ad essa il tasso di conversione è schizzato verso l'alto; nel settore della cosmesi, invece, sia L'Oréal che Sephora hanno messo a punto soluzioni grazie a cui è possibile verificare la resa dei prodotti di make-up sul proprio volto inquadrandolo con la fotocamera del telefono. Si tratta, per altro, di esperienze che sono diventate ancora più comode in questi mesi in cui gli spostamenti sono stati limitati e l'accesso ai negozi si è ridotto.

