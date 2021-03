M5S: staff Fraccaro, con Conte grande sintonia, false ricostruzioni su frizioni

01 marzo 2021 a

a

a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “Quanto riportato dal Corriere della Sera in merito a un presunto attrito tra l'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l'ex Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro è totalmente privo di fondamento. Smentiamo seccamente che durante il vertice M5S vi siano state frizioni di alcun tipo tra Conte e Fraccaro, i loro rapporti si sono sempre basati sulla sintonia e la stima reciproca e continuano a esserlo. Nel MoVimento 5 Stelle, al contrario di ciò che racconta chi vuole creare divisioni, si lavora con grande impegno e collaborazione per rilanciare la nostra azione politica”. Lo precisa in una nota lo staff del deputato M5S Riccardo Fraccaro.