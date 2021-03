M5S: Ferrara, 'con Conte usciamo da bozzolo e diventiamo farfalla'

01 marzo 2021 a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Dopo undici anni di incredibili risultati, il Movimento 5 Stelle esce dal suo bozzolo per diventare farfalla. Dobbiamo avere il coraggio di evolvere, di crescere e di liberarci anche da alcune zavorre che è ormai tempo di lasciar andare". Lo scrive su Facebook Gianluca Ferrara, vicecapogruppo M5S al Senato.

"Il nostro Movimento si chiama così -aggiunge- perché, pur restando fedele ai suoi principi, è dinamico e in continuo cammino. Giuseppe Conte è la persona giusta per dare al nostro Movimento 5 Stelle quel colpo d'ali necessario per diventare insieme più grandi, più forti e più maturi, per diventare il punto di riferimento per tutti gli italiani che credono nel cambiamento del nostro Paese, nella transizione ecologica, nella legalità e nella tutela dei più fragili".