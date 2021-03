I 50 anni dell'Impegno culturale di BMW Group

01 marzo 2021 a

MONACO, Germania, 1 marzo 2021 /PRNewswire/ -- Esther Mahlangu. Ólafur Elíasson. Cao Fei. Biennale Kochi-Muziris. Hans Ulrich Obrist. Stefan Sagmeister. Jonas Kaufmann. Jeff Koons. Nadine Ghaffar. Orchestra Filarmonica di Monaco. Sir Simon Rattle. Marc Spiegler. Teatro dell'Opera di Roma. Chris Dercon. Victoria Siddall. Il gruppo BMW riceve messaggi di congratulazioni dal mondo culturale internazionale, in risposta al suo impegno culturale diversificato. Da 50 anni e con oltre 100 iniziative nei campi dell'arte moderna e contemporanea, della musica classica, del jazz e del suono, nonché dell'architettura e del design, BMW Group è parte integrante della cultura a livello globale.

Tutto ha avuto inizio con tre dipinti su larga scala di Gerhard Richter commissionati da Eberhard von Kuenheim, poi Presidente del Consiglio di amministrazione di BMW AG, nel 1971. Dall'apertura dell'edificio a quattro cilindri nel 1973, sono stati esposti i lavori denominati "Rot", "Gelb" e "Blau". Ilka Horstmeier, membro del Consiglio di amministrazione di BMW AG, Direttore Risorse umane e Relazioni con i lavoratori: "In tempi di rapidi cambiamenti, la responsabilità e l'affidabilità sono valori fondamentali, così come la cultura. Da mezzo secolo ormai affermiamo il nostro impegno culturale internazionale come partner a lungo termine. Noi di BMW Group riteniamo che le nostre collaborazioni artistiche siano parte integrante della nostra sostenibilità sociale". Con la sua rete di partner, l'Impegno culturale BMW Group crea narrazioni al passo con i tempi e collega persone in tutto il mondo, sia fisicamente che virtualmente. Nel corso di cinque decenni, BMW Group si è dedicato a partnership basate sul rispetto reciproco e sulla curiosità, con un impegno che lo rende un partner affidabile in campo culturale. BMW Group è grato per la campagna video che mostra i messaggi di congratulazioni provenienti da tutto il mondo e li presenta sui social media nel corso dell'anno.

