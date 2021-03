Covid: Usa, contagi mai così bassi dall'8 ottobre

01 marzo 2021 a

Washington, 1 mar. (Adnkronos/Dpa) - Il numero di contagi di covid-19 negli Stati Uniti ha raggiunto oggi il dato più basso dall'8 ottobre, mentre procede spedito il programma di vaccinazione. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 51.024 nuovi casi, meno di un quarto dei numeri di un mese fa. Il dato odierno risente del calo delle registrazioni nel weekend, ma comunque s'inserisce in un trend generale di discesa di tutti i dati, anche se l'ergenza non è certo finita. I contagi sono arrivati in tutto a 28.605.669, secondo i dati della Johns Hopkins university.

Anche i morti sono in calo con 1.097 nuovi decessi che portano il totale ad un drammatico numero di 513.091 vittime. Per la prima volta dal 2 novembre, il numero di persone ricoverate è sceso sotto le 50mila (oggi siamo a 47.352) e quello dei pazienti in terapia intensiva sotto 10mila.

Secondo il Covid Tracking Project, gli stati del Midwest stanno tornando alla situazione epidemica di quest'estate. Rimane invece grave la situazione in Florida, dove ieri si registravano 126 decessi e 5.385 nuovi contagi, rispettivamente il 12% e il 9% dei casi totali.