Covid: Toti, 'su distretto Ventimiglia e Sanremo incidenza virus resta elevata'

Genova, 1 mar. - (Adnkronos) - "Stiamo accelerando le vaccinazioni sulla Asl 1 anche perché il distretto di Ventimiglia rimane piuttosto elevato con incidenza pari a 3,8 o 3,9 su una media regionale di 2 e purtroppo anche il distretto numero 2 di Sanremo segna una continua crescita dell'incidenza del virus". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso della conferenza stampa serale per fare il punto sulla situazione coronavirus.

"Stiamo valutando tutta la situazione - ha aggiunto Toti - per eventualmente ritarare le misure che abbiamo preso. In ogni caso abbiamo dato indicazione ad Asl 1 di accelerare sulla categoria degli over 80 ma anche con il vaccino AstraZeneca non solo per le categorie prioritarie ma anche sulle fragilità under 65 anni".