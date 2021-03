Covid: sindaco Giglio, 'Vaccinare residenti isole minori, liberi da virus per stagione turistica' (2)

01 marzo 2021 a

(Grosseto) - Ortelli guarda proprio al turismo. "La Sardegna dalla zona bianca - afferma Ortelli - avrà un grande ritorno di immagine, così come le isole greche dalla vaccinazione a tappeto dei suoi residenti. Così deve essere anche per le isole minori italiane e, magari, si deve prevedere anche la possibilità per il turista di vaccinarsi in loco durante il suo soggiorno qualora il suo vaccino fosse programmato in quel periodo. In questo modo vogliamo dare un grande impulso alla ripresa di aree che, notoriamente, vivono in una situazione di svantaggio rispetto a quelle della terraferma. L'Ancim, Associazione Nazionale dei Comuni delle Isole Minori, ha inviato una nota al Premier Draghi che tenga conto di alcuni aspetti territoriali e per evidenziare i disagi di chi abita al di là del mare.

“E' tempo di dare un forte impulso alla campagna vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia – conclude Ortelli - ovverosia somministrare questo fondamentale rimedio alla pandemia il prima possibile ad una fetta più larga di popolazione, ma sono convinto che il Premier Draghi, con i nuovi compiti attribuiti al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, sia già sulla buona strada”.