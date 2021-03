Covid: Lonardo, 'grazie ad Arcuri che ha fatto buon lavoro in fase più complicata'

01 marzo 2021 a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Un grazie al commissario Arcuri, per il difficile compito che ha svolto in questo ultimo anno. Ora è tutto più semplice, ma, ai tempi era tutto molto complicato, anche perché si navigava a vista e nessuno conosceva né i tempi, né cosa fare per lottare il contagio. E, nonostante tutto, credo che sia stato fatto un buon lavoro". Lo afferma la senatrice del Gruppo Misto Sandra Lonardo.

"Ora il presidente Draghi ha nominato un nuovo commissario, il generale Figliuolo, faccio a lui gli auguri di buon lavoro... non mi associo a quanti strillano vittoria, non lo ritengo giusto, sono convinta che il momento sia tragico e che non sia semplice per nessuno, né tanto meno conosco detentori di bacchette magiche”.