Covid: in Calabria 151 nuovi contagi, -1 terapie intensive, +137 guariti e 5 morti

Reggio Calabria, 1 mar.(Adnkronos) - - In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 552.660 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 585.355 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 38.031 (+151 rispetto a ieri), quelle negative 514.629. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno inoltre registrare -1 terapie intensive, +137 guariti/dimessi e 5 morti.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 2.435 (36 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 12 in reparto al presidio di Rossano; 5 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 2 all'ospedale da Campo; 4 in terapia intensiva, 2.372 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.566 (8275 guariti, 291 deceduti).