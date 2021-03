Covid: Fontana a Figliuolo, 'massima collaborazione per cambiare ritmo'

01 marzo 2021 a

a

a

Milano, 1 mar. (Adnkronos) - "Auguro buon lavoro al generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Massima collaborazione per cambiare ritmo e per partire il prima possibile con la campagna di vaccinazione di massa". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo la nomina del generale Figliuolo a nuovo commissario straordinario al posto di Domenico Arcuri.