Como: scoperta spedizione illegale di rifiuti, un denunciato

Milano, 1 mar. (Adnkronos) - A Ponte Chiasso, in provincia di Como e al confine con la Svizzera, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di finanza hanno scoperto e sequestrato un carico di 20 tonnellate di particolato di metalli ferrosi e l'autoarticolato che li trasportava, per violazione della normativa sul trasporto dei rifiuti. Nel controllo di una dichiarazione di importazione, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane hanno notato l'incongruenza tra l'itinerario di viaggio seguito dal trasportatore, l'origine Ue della merce dichiarata in fattura e l'indicazione di una società svizzera quale soggetto 'generatore di rifiuto' riportata sul documento della spedizione.

L'autista del mezzo ha poi ammesso di non avere mai eseguito la consegna in Svizzera, avendo ricevuto istruzioni dal proprio titolare di riportare la merce in Italia, scortata da nuovi documenti forniti da un intermediario svizzero, per la consegna definitiva del carico, in realtà generato in Italia, ad un soggetto italiano indicato come importatore definitivo. Gli agenti hanno ravvisato gli estremi di una spedizione illegale di rifiuti e hanno denunciato il trasportatore.