Calcio: Crotone, esonerato tecnico Stroppa

Crotone, 1 mar. (Adnkronos) - Il Crotone ha "sollevato dall'incarico il responsabile tecnico della prima squadra Giovanni Stroppa". Lo ha comunicato il club calabrese. "Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor più nella seconda, storica, promozione in serie A. Il Presidente e la società tutta intendono augurare il meglio a mister Stroppa e al suo staff per il prosieguo della carriera", ha aggiunto il Crotone.