Bergamo: spaccio di droga, carabinieri arrestano tre persone

Milano, 1 mar. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato in provincia di Bergamo tre persone per possesso e spaccio di droga. A Trescore Balneario i militari nel corso di un servizio di controllo in una strada di campagna hanno fermato un uomo che usciva da un casolare abbandonato. Addosso gli hanno trovato 40 grammi di cocaina e 570 euro in contanti e lo hanno arrestato.

Altri due giovani sono stati tratti in arresto a Mozzo da parte dei carabinieri della Stazione di Curno. I militari, mentre si trovavano nelle vicinanze di un centro commerciale, hanno notato i due mentre cedevano un pacchetto a un'altra persona. I due sono stati perquisiti e trovati in possesso di 10 dosi di cocaina e circa 800 euro e sono stati arrestati.