Armenia: attivisti anti Pashinyan fanno irruzione in palazzo del governo

Erevan, 1 mar. (Adnkronos) - Attivisti anti Pashinyan hanno fatto irruzione in un palazzo del governo, nel quadro delle proteste contro il Premier, accusato di essere il responsabile della sconfitta nella guerra con l'Azerbaigian per il Nagorno Karabakh.

Decine di manifestanti entrati nell'edificio hanno scandito slogan per chiedere le dimissioni di Nikol Pashinyan, sottolineando che non c'è posto nel Paese in cui si può rifugiare.

La scorsa settimana Pashinyan ha licenziato il vice comandante dello stato maggiore, Tiran Khachatrian, che aveva apertamente contestato l'analisi del Premier sul presunto malfunzionamento dei missili russi Iskander durante il recente conflitto. In risposta, una decina di alti ufficiali delle forze armate hanno firmato una lettera in cui si accusa Pashinyan di voler portare il Paese sull'orlo del collasso, una lettera che il Premier ha denunciato come un "tentato golpe militare". Pashinyan ha quindi licenziato il comandante dello stato maggiore, Onik Gasparian, ma il Presidente, Armen Sarkisian, ha respinto il provvedimento. Oggi il Consiglio di sicurezza, disertato da Gasparian, ha chiesto di nuovo al Presidente di accettare il licenziamento.