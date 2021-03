01 marzo 2021 a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Quello che ha fatto Renzi è gravissimo. Non c'è un precedente di un parlamentare in carica" che abbia preso soldi da un paese straniero ma "non c'è una norma che lo vieta" anche perché "è una cosa che non esiste, a nessuno nel mondo verrebbe in mente" di fare una cosa simile. Lo dice Carlo Calenda a L'Aria che Tira su La7.