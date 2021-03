Pd: Rotta in Direzione, 'vicesegretaria? sia in ottica pluralismo'**

01 marzo 2021 a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Ho detto che penso che il dibattito di oggi non sia sul prevedere" l'elezione di una vicesegretaria donna "visto che questo è già contenuto nel nostro Statuto" ma "credo che sia nostro interesse discutere come avviene la scelta della vicesegretaria nell'ottica di un pluralismo". Lo dice Alessia Rotta, vicecapogruppo Pd alla Camera ed esponente di Base Riformista, all'Adnkronos a proposito del suo intervento nella Direzione Pd in corso.

"Come vogliamo costruire un Pd plurale e quindi di come avverrà questa nomina. Noi non dobbiamo cercare scorciatoie rispetto a quello che è successo" la nomina di una delegazione di ministri tutta al maschile ma "accanto a questo -sottolinea Rotta- c'è bisogna che venga superata una certa cultura del sospetto. Perchè non esiste che ci sia qualcuno che possa parlare liberamente, mentre altri vengano tacciati di essere 'renziani'...".

L'odg presentato in Direzione dalla presidente delle donne dem, Cecilia D'Elia, è stato integrato con una parte in cui si chiede che ci sia una segreteria doppia, un uomo e una donna, sul modello tedesco. "Ci è stata consegnata questa integrazione -spiega Rotta- e la valuteremo".