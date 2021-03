Pd: Pini in Direzione, 'Orlando si dimetta e vicesegretaria sia vicaria'**

01 marzo 2021 a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Ho detto che se non gli è stato chiesto da Zingaretti come avvenne con la De Micheli, Orlando si può dimettere anche questione di stile". Giuditta Pini, area Giovani Turchi, è intervenuta nella direzione Pd in corso per ribadire la richiesta, già avanzata anche da Chiara Gribaudo, ad Andrea Orlando perchè lasci il ruolo al Nazareno.

Inoltre, Pini chiede che, se all'assemblea nazionale verrà eletta una donna vicesegretaria "deve essere vicaria. Lo Statuto dice che, nel caso di due vice -un uomo e una donna- uno dei due sia vicario e chiediamo lo sia la vicesegretaria", spiega all'Adnkronos.

Quanto all'odg nel quale dovrebbe essere proposta la nomina di una donna a vice, Pini dice che ancora non è stato diffuso: "Oggi all'inizio della Direzione sono stati distribuiti gli odg D'Elia e Di Salvo ma non quest'altro che è stato annunciato. Al momento non lo abbiamo visto. Nel caso non vi sia contenuta la parte della vice vicario, presenteremo un emendamento".