Pd: Orlando, 'vicesegretario? no fatto personale ma di funzionalità assetti'**

01 marzo 2021

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Sulla questione del vice segretario voglio essere molto semplice. Non la vivo come un fatto personale. Io penso che gli assetti siano funzionali o meno a un passaggio. Il segretario ha ritenuto che in questo passaggio fosse funzionale". Lo ha detto Andrea Orlando intervenendo alla Direzione del Pd.

"Per me viene prima la funzionalità degli assetti rispetto al destino personale, credo di averlo dimostrato con le scelte nel governo precedente. Non ho esitato a fare alcune scelte e oggi non posso essere davvero io l'ostacolo di qualsiasi assetto che possa essere utile ad affrontare al meglio questo passaggio. Però si deve dimostrare che questo sia davvero funzionale ad affrontare questo passaggio e non ad altro".

"Un passaggio molto diverso, lo pensiamo tutti da quello del 2019. O meglio, se ne deve convincere il segretario e si devono evitare discussioni in astratto. Collochiamo tutto nei passaggi concreti che ci troviamo ad affrontare".