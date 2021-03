Pd: oggi Direzione, nodo vicesegretaria e Bettini chiede 'chiarimento politico'**

01 marzo 2021 a

a

a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Nel pomeriggio tornerà a riunirsi la Direzione del Pd. Seconda parte di discussione, dopo quella di giovedì scorso. L'ordine del giorno è sempre sulla questione di genere. Ed è attesa la proposta, con odg da votare in Direzione, per affiancare ad Andrea Orlando una vicesegretaria donna. L'elezione avverrà nell'assemblea nazionale del 13 e 14 marzo e, in un Pd attraversato da tensioni e alle prese con diverse fronti aperti, la selezione assume un significato interno non da poco. La scelta di una personalità vicina al segretario Nicola Zingaretti -come Cecilia D'Elia, presidente delle donne dem, di cui si è parlato molto nei giorni scorsi- non sarebbe letta esattamente una mano tesa dalle minoranze in tumulto.

Lorenzo Guerini, punto di riferimento di Base Riformista insieme a Luca Lotti, ha indicato la strada di una 'tregua' invocando una gestione collegiale. Tuttavia la componente è in fibrillazione, molti (Lotti compreso) sono per il congresso anticipato appena la pandemia sarà finita. Oggi è atteso un intervento in Direzione dell'area. Un'intervento, si spiega, anche per argomentare le parole di Goffredo Bettini di questa mattina che ha parlato della necessità di "un chiarimento politico", prima di un eventuale congresso, "perchè non è possibile continuare ancora con questo ruolo di logoramento iniziato dalle minoranze nei confronti del segretario".

Ma non c'è solo Base Riformista. La componente di Matteo Orfini contesta la permanenza a vicesegretario di Orlando. Lo ha detto esplicitamente Chiara Gribaudo nella Direzione di giovedì. Poi c'è l'area di 'Fianco a Fianco' quella che sostenne Maurizio Martina al congresso e che raccoglie Graziano Delrio, Matteo Mauri, Andrea De Maria tra gli altri. E anche qui ci sono malumori tanto che, a quanto si apprende dalla componente, "a questo punto anche Fianco a Fianco si sente libera di valutare tutte le ipotesi che emergeranno senza pregiudizi".