Pd: Cuperlo, 'troppo spesso non in grado di parlare al Paese, va rifondato tutto'**

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Bisogna rifondare tutto: a cominciare da un partito che oggi non è in grado di parlare al paese in troppe realtà". E' uno dei passaggi dell'intervento di Gianni Cuperlo alla Direzione del Pd in corso. "Questa è la mia opinione e quella di altri", spiega all'Adnkronos. Per Cuperlo, Zingaretti all'assemblea del 13 e 14 marzo proponga una linea, una strategia. Indichi la segreteria con cui vuole perseguire quella linea. Su quella base "le componenti sceglieranno e sceglieranno i singoli in libertà ma finalmente sulla politica".