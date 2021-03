M5s: Crepet, 'Grillo astronauta? E' principe in coppa a munnezza, leader del nulla'**

01 marzo 2021 a





Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Draghi ha bisogno di mettersi il cappello di D'Artagnan? No, perché è una persona ben definita. Grillo invece sì. Non lo conosco, ma posso affermare che cerca il travestimento chi ha un problema di identità, tanto più chi si trova nella scomoda situazione di dover cedere il suo ruolo di leader a Conte, o si sfascia tutto". A commentare l'ultimo travestimento da astronauta di Beppe Grillo è lo psicoterapeuta Paolo Crepet che conversando con l'Adnkronos individua anche un'altra componente di disturbo psicologico: "il narcisismo, quando deve coincidere con la mancanza di identità. Cacciando Conte, Grillo diventerebbe per usare un'espressione napoletana 'un principe in coppa a munnezza', cioè il leader del nulla".

"E' un comico? E' un azionista? E' un 'vaffa'? E' il fratello gemello di Casaleggio? - domanda provocatoriamente lo psicoterapeuta, autore da ultimo de 'La fragilità del bene', di Einaudi - Grillo deve buttarla in 'ammuina'. Ci sono personalità indeterminate che hanno bisogno di una continua esibizione e di mascherarsi per evitare di rispondere alla fatidica domanda: Lei chi è? Sono anguille più che bipedi" che di fronte all'esigenza di "dare una casa a Conte per non sfasciare il Movimento - conclude - si mascherano da astronauti o in costume zebrato per avere popolarità sui social, poco importa".

(di Roberta Lanzara)

