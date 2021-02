M5S. Grillo, 'abbiamo spirito e idee, è il momento di andare lontano'

28 febbraio 2021 a

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo le tecnologie, le idee e lo spirito di comunità che ci ha sempre contraddistinto. Ora, è arrivato il momento di andare lontano!". Così Beppe Grillo sul suo blog, in un post sul 'cambiamento' che la società deve intestarsi pubblicato a poche ore del summit a Roma con l'ex premier Giuseppe Conte e il quartier generale M5S. "Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme”, esordisce il garante del M5S citando un detto africano.

"Sono 30 anni che parlo di energia, ambiente, economia - scrive Grillo-. Sono 30 anni che parlo di paradossi, di come un barile di petrolio costi 50 dollari e un barile di coca cola 350 dollari. Sono 30 anni che parlo di come nelle nostre scelte ci sia poco di razionale ed intelligente. Di come l'energia sia il motore dei sistemi economici, poiché è proprio ciò che li lega ai processi naturali. Se le risorse sono in esaurimento, il sistema energetico deve essere cambiato e questo avrà ripercussioni a catena sul modello economico e sociale. E noi dopo 30 anni siamo ancora qui, a fare gli stessi errori".

"Un anno fa il mondo si è fermato e le economie si sono arrestate per preservare la salute delle persone, sacrificando così il Pil. In quel momento esatto si è affermato il valore della salute umana sopra la crescita economica. Una svolta epocale. Per troppo tempo siamo stati prigionieri del nostro sistema basato sulla crescita, che promuove comportamenti folli. Una società sempre più ricca che produce allo stesso tempo sempre più miseria".